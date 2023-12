"Lunedì della salute". Tanti i partecipanti

"Si è concluso con la partecipazione di 70 persone il ciclo degli incontri "I lunedì della salute" organizzati dallo Spi Cgil e dalla Lega Spi di Follonica alla sala Tirreno. Ai cinque lunedì, da ottobre a dicembre, hanno partecipato medici ospedalieri e di medicina generale che hanno illustrato le principali patologie d’interesse per gli anziani, spiegando come prevenirle e contrastarle. L’iniziativa ha riscosso un discreto successo, con poco più di 300 persone che hanno preso parte ai diversi appuntamenti. Incontri che sono stati introdotti dai dirigenti dello Spi Cgil provinciale e della Lega di Follonica, illustrando di volta in volta ai partecipanti la situazione generale della sanità nella nostra regione, l’organizzazione dei servizi sul territorio e i motivi della raccolta di firme a sostegno della proposta di legge del servizio sanitario.