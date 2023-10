L’ultimo saluto e raccolta fondi per Riccardo

Una folla ha accompagnato ieri pomeriggio per l’ultimo saluto Riccardo Righetti, il 28enne morto dopo essere cappottato col suo fuoristrada venerdì scorso. Da un mese era diventato padre. Una morta impossibile da accettare quella del ragazzo per una comunità dove era conosciuto e ben voluto da tutti. Riccardo viveva proprio a Braccagni con la moglie e un figlio. Lavorava alla Rocca di Montemassi, era un appassionato di caccia. Il suo corpo sarà cremato. Intanto su Internet è stata lanciata, sul sito "Gofoundme", una raccolta di soldi da consegnare alla moglie e al figlio. "Una raccolta di donazioni spontanee per il piccolo Michele in memoria di un padre meraviglioso volato via troppo presto. L’intento è quello di lasciare un ricordo il cui valore non potrà mai ripagare una perdita così grande, ma almeno servirà a testimoniare il bene che volevamo al suo fantastico papà" scrivono gli amici. Sono già state fatte donazioni piccole e grandi: la raccolta, che è già arrivata a circa 7mila euro si chiama "in memoria del nostro grande amico Riccardo".