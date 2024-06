L’ultimo saluto all’ex comandante: "Ci hai insegnato a non mollare mai. Ciao papà, adesso ci mancherai"

Si è svolto ieri alle 15 il funerale dell’ex comandante della Polizia municipale e figura portante del Carnevale follonichese, Mario Buoncristiani.

La chiesa di San Leopoldo gremita di persone per dare l’ultimo saluto a un uomo che, per tutta la sua vita, ha rappresentato e amato la città di Follonica. Mario si è spento all’età di 76 anni nell’ospedale di Montevarchi dopo sette mesi di ricovero per la riabilitazione post operatoria a seguito di un’emorragia celebrale. Alla funzione erano presenti il figlio e neo sindaco della città, Matteo, al fianco della moglie Silvia, del fratello Marco e della loro madre, Francesca.

Per l’ultimo abbraccio sono arrivati molti cittadini follonichesi, colleghi e amici di Mario, l’associazione Carnevale follonichese e l’associazione Rione Cassarello, di cui ne faceva le veci di presidente. Preghiere e applausi hanno sancito i momenti della funzione e la lettura della lettera di addio del figlio Marco.

"Sono sempre stato riservato – dice Marco Buoncristiani rivolgendosi idealmente al padre –. Oggi vorrei dedicarti alcune parole che sicuramente ti faranno piacere. In questi giorni Matteo ed io abbiamo ricevuto molti messaggi, dove si parla di te e di quello che hai lasciato. Una persona schietta, sincera, forte e severa quanto serviva, ma sempre sincera, autentica e con una forte propensione verso gli altri. Ci hai sempre sostenuti e anche grazie a te oggi possiamo essere orgogliosi di tutto ciò che siamo e di ciò che abbiamo costruito. Sono stati gli ultimi giorni di una sofferenza durata sette mesi, dove ancora una volta ci hai insegnato a non mollare fino alla fine e ad essere ancora più uniti. Adesso è arrivato il momento di lasciarti andare. Ci mancherai. Ciao presidente, ciao papà". "Siamo qui per accompagnare Mario nel suo passaggio alla casa del padre celeste – dice il parroco della chiesa di San Leopoldo –. Riconoscenti e con affetto vogliamo dire grazie per il bene che Mario ha fatto quando era in mezzo a noi. Ci uniamo ai suoi cari e al dolore che questa separazione momentanea causa a loro".

Viola Bertaccini