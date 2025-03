Grosseto, Lucio Corsi canta in un negozio insieme a tre giovanissime fan

Grosseto, 12 marzo 2025 – Il mercatino dell’usato “Usa e Riusa” di Grosseto, in via Trebbia, ha condiviso in un post su Facebook il video di una visita inaspettata che i titolari hanno ricevuto in negozio qualche giorno fa: Lucio Corsi, grande orgoglio grossetano, posizionatosi secondo al festival di Sanremo 2025, è entrato nel negozio per fare delle commissioni, e, per ringraziare dell’affetto ricevuto, ha intonato insieme a tre giovanissime fan il brano che ha portato a Sanremo, “Volevo essere un duro”, oggi già Disco d’Oro.

Dopo il concerto di Jovanotti, Lucio Corsi ha fatto ritorno nella sua città e alla sua quotidianità. D’altronde in quale altro luogo se non in un mercatino vintage era possibile trovare un’artista che con abiti e accessori di ‘seconda mano’ ha caratterizzato la sua immagine.

I titolari dell’attività non potevano che accoglierlo a braccia aperte e lui, a dimostrazione della sua umiltà, non ha potuto che ricambiare l’affetto ricevuto improvvisando un piccolo concerto per le giovani fan che si trovavano all’interno del negozio cantando insieme a loro “Volevo essere un duro”.

Nel video, pubblicato su Facebook dai titolari dell’attività, si vede Lucio Corsi usare una pianola amatoriale che era in vendita nel negozio e cantare insieme alle tre bambine il brano di Sanremo.

Prossime tappe per Lucio Corsi sono l’uscita del nuovo album il 21 marzo a cui seguono le numerose tappe del tour 2025 (già tutto sold out) e la partecipazione all’Eurovision song contest che quest’anno si terrà a Basilea in Svizzera, dopo la rinuncia del vincitore di Sanremo Olly.