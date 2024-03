"Luciano Monaci annuncia squadra per lista civica a Cinigiano: Giuseppe Oliveri vicesindaco"

Luciano Monaci dove aver annunciato la sua candidatura a sindaco per una lista civica che raccoglierà l’eredità della sindaca Romina Sani scopre le carte su alcuni componenti della sua squadra, in particolar modo sul nome del vicesindaco.

"Con molto piacere e grande stima – dice Monaci – nel ruolo di vicesindaco avremo Giuseppe Oliveri, nostro concittadino per scelta, primario di Neurochirurgia all’ospedale Le Scotte di Siena, presto in pensione. La sua grandissima esperienza nel campo sanitario, unita alla sua umanità e cultura fanno sicuramente la differenza. Con lui, tenendo conto delle realtà territoriali, della rappresentatività e della continuità, stiamo costruendo la squadra che a breve presenteremo". Poi prosegue: "Sono molto felice di mettermi in gioco e a disposizione per il mio Comune – dice – un territorio che mi ha visto nascere, crescere e nel quale da due anni con mia moglie ho scelto con entusiasmo di tornare a vivere. Si sta creando una bella sinergia, indispensabile per poter fare un lavoro serio e rispettoso, che possa abbracciare e accogliere tutte le specificità e i bisogni del nostro Comune. Per esperienza e per indole credo fortemente nell’impegno e nel lavoro di squadra. Penso che il confronto, l’ascolto e il saper valorizzare le competenze di ognuno possano essere atti di democrazia necessari. Ed è proprio in questa ottica che andremo ad individuare i componenti della nostra lista civica, nel rispetto delle rappresentanze di genere e delle realtà locali".

N.C.