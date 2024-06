Luca Terni a Coverciano. Ha "diretto" la cena della Nazionale

Il butcher capalbiese Luca Terni e la Nazionale italiana di calcio: un connubio diventato ormai tradizione. Terni, infatti, sabato scorso è tornato a Coverciano per "dirigere" la grigliata organizzata per i giocatori azzurri e lo staff di Luciano Spalletti.

I calciatori durante la serata si sono concessi ai selfie con il macellaio capalbiese, proprietario con il fratello Nicola della locanda "Grigl’io" di Ansedonia.

"Per il secondo anno consecutivo mi hanno chiamato a fare la grigliata per la nazionale a Coverciano – racconta Terni –, questa volta in occasione della finale di Champions League di sabato sera. Abbiamo fatto una grigliata a base di coscette di pollo della Val di Chiana, capocollo, pancettina al finocchio, salsicce fatte da noi, rostinciana cotta prima a bassa temperatura e poi in forno e poi successivamente grigliata, bistecche Hereford belga e una frisona da parmigiano. La cucina di Coverciano mi ha appoggiato con i contorni di verdure, mentre la grigliata è avvenuta a bordo campo. Un’esperienza bellissima, è sempre un grande onore. Poi rimango sempre sconvolto dalla gentilezza e dalla normalità dei giocatori, che sono ragazzi semplici. Spalletti è un toscanaccio inguaribile, amante della buona cucina, simpaticissimo. Ci ha firmato il pallone e una maglia assieme a tutti i ragazzi. Domenica sono stato inoltre al box Pramac al Mugello per la gara di MotoGp, stiamo programmando una cosa con il team di Jorge Martin. E ho avuto modo di incontrare nuovamente anche Valentino Rossi. La stagione di Scarpetta d’Italia, inoltre, sta andando molto bene, presto usciranno gli ultimi due episodi".

Terni è, appunto, tra i volti più noti del canale 33 di Discovery, Food Network.

Andrea Capitani