"Lottiamo contro il fango per assistere le persone"

I primi soccorsi sono arrivati qualche giorno fa, ieri sono partiti altri volontari dalle sezioni maremmane della Vab in aiuto alle città e ai paesi alluvionati. "I report che ci arrivano dall’Emilia Romagna da parte dei nostri volontari che sono sul campo – spiega Stefano Bianciardi, responsabile provinciale Vab – sono preoccupanti. Siamo presenti con alcune squadre da ormai qualche giorno e portiamo aiuto alle popolazioni colpite, interveniamo nelle città ma anche nei paesi, a supporto delle popolazioni che si trovano più distanti dai grandi centri e che in questa fase vivono situazioni di grande difficoltà". Le squadre sono impegnate in servizi di assistenza alla popolazione, nelle verifiche delle richieste di intervento e nei numerosi interventi di svuotamento e pulizia di abitazioni. Nella mattinata di domani sono già previste ulteriori partenze di squadre per garantire la necessaria rotazione dei volontari. Ancora non si sa bene chi partirà, questo sarà deciso nelle prossime ore, in base anche alle condizioni meteorologiche. "Il territorio colpito da questi alluvioni è vasto e fortemente antropizzato – prosegue il responsabile provinciale Vab –. Sono state danneggiati capannoni, aziende e abitazioni. Le operazioni delle squadre Vab maremmane consistono in attività di svuotamento delle cantine con motopompe idrovore da 6mila litri al minuto. Le nostre squadre sono anche munite di pompe più piccole così da essere d’aiuto su più fronti. Inoltre i serbatoi di acqua che vengono usati per spegnere gli incendi - conclude – in questo caso vengono utilizzati per spazzare via il fango e detriti dai locali sotterranei".