Lotteria "Un biglietto per la Vita". Estratti i quattordici tagliandi vincenti

Estratti i quattordici biglietti vincenti della lotteria "Un biglietto per la Vita" organizzata dal Comitato per la Vita in occasione della "Festa di Primavera" che si è svolta in piazza Dante lo scorso fine settimana.

Ecco i numeri e i premi abbinati (in ordine dal primo al quattordicesimo). Biglietto 5221 (premio voucher di 2300 euro per un viaggio per due persone nell’agenzia SuperTravel di Grosseto); biglietto 1239 (abito da uomo della sartoria Toscano Collezioni); biglietto 1288 (gift card di 400 euro del centro commerciale Maremà); biglietto 4911 (aspirapolvere senza fili Dyson); biglietto 886 (purificatore aria Dyson); biglietto 1346 (ingresso e massaggio per due persone Hotel Terme Marine Leopoldo II, a Marina di Grosseto); biglietto 2914 (tablet Honor Padx9); biglietto 3841 (ingresso e massaggio per due persone centro benessere Hotel Granduca, Grosseto);

biglietto 5956 (racchetta, occhiali, polsino da padel Quicksand); biglietto 3100 (racchetta, occhiali, polsino da padel Quicksand); biglietto 4303 (buono per cena per due persone alla Locanda di Torquata, a Montorgiali); biglietto 2426 (buono cena per due persone al ristorante La Parolaccia, a Roselle); biglietto 1574 (buono per cena per due persone al ristorante "Al numero 9", a Grosseto); biglietto 3847 (gift card del valor di 50 euro di Conad).