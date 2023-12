Lotta contro il degrado: "Varoli", giorni contati

Partiranno la prossima settimana i lavori di demolizione del capannone Varoli. La struttura, rimasta ormai uno scheletro che deturpava tutta l’area del rione Valle a Porto Santo Stefano, nei prossimi giorni sparirà per lasciare spazio a circa 90 posti auto ad uso dei residenti.

Si tratta di una costruzione che aveva subìto, già nel 2014, l’apposizione dei sigilli da parte delle Forze dell’ordine proprio perché pericoloso. L’area di via Scarabelli, utilizzata per anni come parcheggio a pagamento, da questa estate era già stata impiegata come luogo di sosta temporanea per le auto, dato che era scaduta la concessione alla società che gestiva l’area. Zona che, in precedenza, apparteneva ad Argentario Approdi e che adesso è invece di proprietà del Comune dopo la dismissione della società partecipata.

L’ente argentarino vuole dunque procedere con la riqualificazione dell’area demolendo il capannone, per creare un’area destinata al parcheggio delle auto che sia più grande di quella già utilizzata, dato che non è consentito l’accesso alle vetture sotto lo scheletro della struttura. Non sarà però l’unica novità riguardante i parcheggi.

Nei prossimi giorni verrà aperta una parte dell’ex Aeronautica, che sarà accessibile e utilizzabile anche per parcheggiare le auto. Aperture che inizieranno nel periodo invernale, anche se la maggiore utilità verrà comunque percepita in estate, quando il turismo e il considerevole aumento dellepersone che si trovano sul promontorio rende necessario avere a disposizione un numero più elevato di posti auto, fruibili anche tramite navette scambiatorie per il centro del paese.

"Sono lavori importanti – sottolinea l’assessore al Bilancio Silvano Scotto –. La conferenza di servizi ha visto tutti i pareri favorevoli per la demolizione. Al posto del capannone ci saranno nuovi stalli di sosta, per ampliare la copertura dei parcheggi in quella zona che è particolare dal punto di vista della disponibilità. Fare una novantina di nuovi posti ci permetterà di dare ai residenti una possibilità in più per parcheggiare. Per quanto riguarda l’ex Aeronautica, con l’apertura parziale iniziamo a dare di nuovo vita al territorio, rendendola fruibile per i cittadini".

Andrea Capitani