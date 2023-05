Lotta alle discriminazioni Flash mob in piazza

Il 17 maggio si celebra la giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia e per la tutela dei diritti. Il Comune di Follonica fa parte della Rete Ready impegnata per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni non solo per orientamento sessuale e identità di genere, ma anche per altri fattori di discriminazione (sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età). Per celebrare questa giornata, la Commissione per le Politiche di Genere ha invitato le Scuole a creare un’iniziativa in occasione del 17 maggio, che si terrà in piazza Guerrazzi alle 10 e che vedrà impegnati in un flash mob le bambine e i bambini della scuola primaria Don Milani e le ragazze e i ragazzi della I D e II F della scuola media Bugiani.

"Questo giorno – dice l’assessore Francesco Ciompi – segna simbolicamente il riconoscimento di quanto fatto in questi anni per tanti cittadini e cittadine. L’auspicio è che questo non sia solo un momento simbolico, ma la conferma di un cambiamento che è in atto".