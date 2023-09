Lotta agli abusi edilizi. Tanti manufatti irregolari

Durante alcuni sopralluoghi svolti durante l’estate dalla Polizia municipale e dai carabinieri forestali su terreni privati nelle campagne di Follonica, sono stati scoperti numerosi interventi edilizi realizzati senza permesso a costruire. In particolare all’interno di una singola proprietà nella campagna di Campo Cangino sono stati scoperti alcuni manufatti in legno, dei box in lamiera e dei container. Sempre all’interno dello stesso terreno, sono poi state trovate otto roulotte allacciate alla rete elettrica e cinque pergole in ferro. Nella proprietà non mancano pavimentazioni in cemento, docce, un wc chimico, una fossa biologica e un barbecue in muratura. La maggior parte degli interventi sono stati eseguiti in assenza dei titoli abilitativi edilizi e in contrasto con le normative urbanistiche ed edilizie vigenti per l’area in questione. L’ufficio edilizia del Comune di Follonica ha quindi emesso un’ordinanza per il ripristino dell’area e i proprietari hanno adesso 90 giorni di tempo per demolire le strutture. Un secondo sopralluogo è stato svolto in un orto in località Sant’Emilio. Lì è stata trovata una case mobile con corrente elettrica, allacciata all’acqua e con lo scarico con tubazioni inserite nel terreno. É stata poi trovata una seconda casetta utilizzata come abitazione turistica anche. È da sottolineare il fatto che la presenza non conforme di fosse biologiche, di cucine, bagni e di scarichi delle docce, rappresenta un problema molto serio dal punto di vista ambientale.

"Situazioni di questo genere, con orti e terreno che vengono edificati abusivamente e spesso utilizzati come abitazioni o residenze turistiche, creano un danno alla città e all’ambiente – commenta il sindaco Andrea Benini – A Follonica parliamo sempre più spesso di rigenerazione urbana e investiamo molto nel settore del turismo e non è accettabile avere all’interno del Comune costruzioni che fanno un danno al paesaggio e alla sicurezza ambientale e che spesso vengono realizzate in una notte. Gli abusi edilizi rappresentano un serio problema di legalità infranta e di etica pubblica disattesa: restiamo sempre colpiti quando scopriamo vicende di questo tipo. Episodi che mostrano quanto purtroppo alcuni cittadini si sentano lontani dalle istituzioni e dalle leggi dello Stato nel quale vivono.