L’"Orso Bianco" garantisce a tutti i peccati di gola

L’Orso Bianco concede il bis. Anche quest’anno la gelateria di Carmine Marsella, che si trova a Castiglione della Pescaia, si è spostata a Sanremo, per la settimana del festival. Una trasferta di quelle importanti, per una vetrina dai molti riflettori, che ha confermato tra i suoi partner questa attività che Marsella ha rilevato ormai più di dieci anni fa insieme a Sara Masci. E in questi giorni, la gelateria ha portato le sue proposte a "Casa Sanremo", l’hub per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono nella cittadina ligure per il Festival della canzone italiana. Tanti incontri, tutti ovviamente molto veloci, nella frenesia di una festa così seguita. E Marsella ha incontrato anche una sua vecchia conoscenza, Lucio Corsi. Il cantautore, originario di Castiglione, ma da tempo trasferitosi a Milano proprio per dare forma al proprio progetto musicale, torna spesso in Maremma, dove tutt’ora vive la sua famiglia. E ha fatto visita allo stand della gelateria.

"È stata una bella emozione ritrovarsi qui a Sanremo – racconta Marsella – gli ho fatto il mio ‘in bocca al lupo’ per questa avventura. Lucio è un nostro fedelissimo cliente da tanti anni. Anche se vive a Milano torna spesso a Castiglione".

"Rispetto all’anno scorso – prosegue l’imprenditore – ci hanno dato più spazio e quindi abbiamo più proposte. Collaboriamo con il Gambero Rosso con un gelato al basilico, limone e ananas e un croccante all’amarena, e poi abbiamo la nostra vetrinetta nell’area dedicata al cibo. In questi giorni facciamo degli happy hour di tre ore dove facciamo degustazioni per gli ospiti".

Una grande opportunità, sicuramente, per questa azienda, che porta con sé i suoi sapori e un assaggio di Maremma.

Una storia nata per caso, per questi due imprenditori di Frosinone, nessuno dei quali aveva idea di cosa fosse un gelato. Lui era un giocatore di calcio e lei un’estetista. Poi un giorno si trovano a passare per Castiglione, si innamorano e decidono di fermarsi. Il mare fa quest’effetto, a volte.

Il primo tentativo, a dire il vero, fu con una pizzeria. Poi nel 2013 hanno rilevato l’"Orso Bianco", una delle storiche attività di Castiglione che, sebbene sotto gestioni diverse, ha da poco tagliato il traguardo del mezzo secolo. E adesso Sanremo, una vetrina davvero straordinaria.

Riccardo Bruni