Lorenzo Spinelli di Cittanova trionfa nel "Trofeo San Cerbone" a Massa Marittima

"Trofeo San Cerbone" dei piccoli balestrieri: si aggiudica il primo posto Lorenzo Spinelli del Terziere di Cittanova, al secondo posto Francesco Bini del terziere di Borgo; e al terzo posto Matteo Lazzeretti del Terziere di Cittanova. La manifestazione ha visto anche l’esibizione dei giovani della Compagnia Sbandieratori e Musici. La festa in onore del patrono riprende oggi alle 15, con la sfilata del corteo storico in abiti medievali. Alle 15.30, in piazza Garibaldi, si terrà il tiro con la Balestra per assegnare il Trofeo San Cerbone. Alle 17, nella Cattedrale di San Cerbone, i Terzieri massetani rinnoveranno l’antica tradizione del dono del censo e del cero e l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici. "Le nuove generazioni portano avanti con abilità e passione questa bella tradizione a Massa Marittima – ha detto il sindaco Marcello Giuntini – I festeggiamenti in onore di San Cerbone sono una delle ricorrenze più importanti. Un evento che unisce sacralità e folclore".