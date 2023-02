L’Ordine dei medici alla cerimonia con Mattarella

Sarà il vicepresidente Mario Zuccarello oggi a Roma a rappresentare l’Ordine dei medici alla terza Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Alla cerimonia, che si terrà nell’aula magna della Pontificia università San Tommaso D’Aquino, parteciperanno anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e il ministro della Salute Orazio Schillaci. "I professionisti sociosanitari – spiega la presidente di Omceo Grosseto, Paola Pasqualini (nella foto) – sono da sempre accanto a chi soffre: anche nei momenti più difficili della pandemia, com’è nostro dovere, non abbiamo mai fatto mancare l’assistenza nonostante non ci fossero abbastanza dispositivi di protezione e i vaccini fossero solo una speranza. Tanti di noi hanno pagato un prezzo altissimo, sono infatti 500 i professionisti sociosanitari deceduti a causa del Coronavirus. Anche nella nostra provincia, seppure il Covid abbia avuto un impatto minore rispetto ad altre zone, è stato un periodo complesso durante il quale chi opera in questo settore ha dimostrato ancora una volta dedizione totale".