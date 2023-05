L’omaggio ad Eugenio Allegri

Dal 2015 fino al 6 maggio 2022, giorno della sua improvvisa scomparsa, Eugenio Allegri, attore, regista e formatore teatrale, è stato il primo direttore artistico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Sotto la direzione di Eugenio Allegri il teatro non si è limitato a scegliere e proporre spettacoli, ma ha dialogato con l’intera città, a cominciare dalle scuole, e ha invaso lo spazio pubblico. Domani Follonica vuole rendere omaggio a Eugenio Allegri e alla sua idea di teatro, così visionaria e concreta. Una giornata di approfondimento per unire memoria e futuro, pensata dal Comune di Follonica in collaborazione con Ateatro e Zaches Teatro, che sarà preceduta, oggi dallo spettacolo "Cenerentola" di Zaches Teatro. "La politica – commenta Barbara Catalani, assessore alla Cultura - ha perso da tempo la visione, indirizzando il proprio cammino sull’amministrazione del quotidiano, che è senza dubbio importantissima ma non definisce più i contorni di un’ideologia, di un programma, di una visione. Nello scritto di Eugenio Allegri viene denunciato proprio questo lassismo, questa assenza profonda che sta minando l’assetto identitario di un Paese e di una civiltà".