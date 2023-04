Lodi ed encomi a chi si è distinto

Il questore Mannoni e il prefetto Berardino hanno anche consegnato i riconoscimenti e le ricompense attribuiti nel corso dell’anno al personale della Polizia di Grosseto, distintosi nel corso dell’attività di servizio. All’assistente capo coordinatore della Polizia Vincenzo Pagano è stata conferita la "Lode" perché "in servizio alla Squadra mobile e la Polizia scientifica, evidenziando spiccate qualità professionali ed operative, espletava un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con il fermo di indiziato di delitto di un cittadino straniero, ritenuto responsabile del reato di omicidio preterintenzionale". Encomio per l’ispettore della Polizia Massimiliano Fioravanti, per il vicequestore della Polizia Armando Buccini (Lode) e per il vice sovrintendente della Polizia Andrea Poloniato (Lode), e per l’assistente Capo Coordinatore della Polizia Vincenzo Pagano (Lode) "perché in servizio alla Squadra mobile, evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, espletavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei cittadini stranieri e un divieto di dimora in Toscana nei confronti di un loro connazionale, tutti responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". Il vicequestore Armando Buccini ha ricevuto un encomio "in qualità di dirigente della Squadra Mobile, in quanto coordinava un’attività che si concludeva con l’arresto di tre individui resisi responsabili di rapina aggravata ai danni di un servizio commerciale, sequestro di persona, possesso di segni distintivi contraffatti e sostituzione di persona". Lode per il vicequestore aggiunto della Polizia Antonio Gaetani, dirigente della sezione Polizia stradale di Grosseto perché "evidenziando capacità professionali ed impegno dirigeva un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di dieci persone ritenute responsabili, a vario titolo, di tentata rapina aggravata, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di arma da taglio ed altro".