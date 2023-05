Lo morde un serpente Ragazzino in ospedale

Stava giocando tranquillamente in un piccolo giardino quando ha iniziato a piangere e urlare. Un ragazzino di 13 anni si è immediatamente accorto che un serpente lo aveva morso e dunque ha iniziato a chiamare i suoi genitori. Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio: il ragazzino si trovava insieme alla sua famiglia nel giardino di una struttura ricettiva che si trova tra Grosseto e la frazione di Marina. La famiglia voleva trascorrere qualche giorno di vacanza, che invece è stata rovinata da un fatto che comunque alla fine fortunatamente si è rivelato non grave. Il serpente, probabilmente un "frustone" ha morso il ragazzino alla gamba e poi si è dileguato tra la vegetazione. Il 13enne è stato soccorso dall’ambulanza del 118 che è intervenuta sul posto e lo ha trasferito in ospedale dove è stato tenuto in osservazione tutta la notte e dimesso ieri mattina. Il serpente infatti non era velenoso e dunque per il 13enne solo tanta paura e niente più.