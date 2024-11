ll cane poliziotto Destroy si congeda ed è adottato

Il Comune di Grosseto celebra il pastore belga malinois Destroy, che conclude il suo prezioso servizio nel nucleo cinofilo della Polizia municipale. Entrato in squadra nel 2018, Destroy ha operato come unità antidroga, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti. La stretta collaborazione con il suo conduttore, l’operatore Giampaolo Rainaldi, ha dato vita a un legame indissolubile, rafforzato da un rapporto di incarico esclusivo che ha garantito risultati d’eccellenza sul campo, grazie a un addestramento fondato su fiducia e affetto. Ora, al termine della sua carriera operativa, Destroy inizia una nuova vita accanto a Rainaldi, che ha scelto di adottarlo. "Ringraziamo Destroy e il suo conduttore per l’impegno e la dedizione dimostrati" dicono il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale.