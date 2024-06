Lite in strada: orecchio staccato a morsi

Prima una discussione, poi un vero e proprio litigio, infine sono passati dalle parole alle mani. Ma per uno dei due ancora non era sufficiente, per cui nel corso della zuffa ha usato pure i denti: ha morso l’alttro, staccandogli parte di un orecchio.

Teatro di questo violento episodio è stata una zona della città purtroppo non nuova a simili situazioni: quella della stazione ferroviaria. Ma tutto nasce all’interno del bar, perché erano le 14 e nel piazzale erano presenti i militari e non era quindi il luogo ideale dove "chiarire" certe cose in sospeso. Protagonisti due uomini di nazionalità tunisina che, probabilmente per motivi legati allo spaccio, hanno iniziato a discutere animatamente nel bar per poi passare alle vie di fatto e, nel parapiglia, uno dei due ha deciso di mordere l’orecchio dell’altro, strappandone un pezzo. Sangue e urla, con il ferito che resta lì e l’altro che si allontana velocemente dalla zona. Arrivano i carabinieri che ascoltano i testimoni e si metteono subito alla ricerca dello straniero fuggito. La descrizione e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza consentono di capire subito di chi possa trattarsi e, infatti, l’uomo viene rintracciato e bloccato. Portato in caserma, è stato denunciato. Il ferito, invece, è stato portato al Pronto soccorso.