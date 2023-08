Lirica in Piazza, gran finale C’è il Barbiere di Siviglia

Chiude con il Barbiere di Siviglia la 36° edizione di Lirica in Piazza a Massa Marittima sstasera alle 21.15. Grande attesa per questa ultima serata che vedrà la speciale partecipazione tra il pubblico di Katia Ricciarelli come madrina del Festival. Un cast di grandi artisti si esibirà sul sagrato della duecentesca Cattedrale di San Cerbone, incantando il pubblico nella magica atmosfera di piazza Garibaldi. Ad accompagnare i cantanti saranno gli oltre 50 musicisti dell’Orchestra Internazionale della Campania e il coro Giuseppe Verdi di Roma, una formazione lirica creata nel 2004 dal maestro Marco Tartaglia, protagonista nel 2022 del tour 12 note con Claudio Baglioni. A Massa Marittima il coro sarà diretto dal maestro Anna Elena Masini. La regia del Barbiere di Siviglia sarà curata da Antoniu Zamfir, Manager Direttore dell’Opera Romana di Craiova in Romania, che vanta una grande esperienza nella regia di opere liriche. Il maestro concertatore è Mirca Rosciani, direttore d’orchestra e di coro di importanti produzioni operistiche. Al pianoforte il maestro Leonardo Quadrini, direttore artistico di Lirica in Piazza, docente del conservatorio San Pietro a Majiella di Napoli, pianista, organista, arrangiatore e compositore, con una carriera costellata di successi in oltre 2850 concerti, tenuti in tutto il mondo. Figaro sarà interpretato dal baritono Daniele Terenzi, classe 1989, che si è formato al conservatorio Santa Cecilia di Roma per poi specializzarsi al Centre de Perfeccionament "Placido Domingo" al Palau de les Arts "Reina Sofía" di Valencia e all’Opera Studio del Maggio Musicale Fiorentino. Ha vinto il premio "Enrico Caruso" nel 2013 e del prestigioso Concorso Aslico nel 2017 per il ruolo di Papageno in Die Zauberflöte. Matteo Macchioni, tenore di fama internazionale nato a Sassuolo, sarà il Conte dìAlmaviva. Rosina sarà interpretata dal mezzosoprano, Kamelia Kader, nata a Sofia, si è formata alla New Bulgarian University in Bulgaria, per poi specializzarsi all’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, sotto la guida di Sergio Segalini, William Matteuzzi e Raina Kabaivanska. Ha partecipato a masterclass tenute da Monserrat Caballe, Magda Oliviero, Gustav Kuhn e Renato Bruson all’Accademia Chigiana di Siena. Le sue qualità drammatiche e attoriali l’hanno portata a interpretare diversi ruoli anche in opere raramente eseguite o inedite.