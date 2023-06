Lirica in Piazza Al via la vendita dei tagliandi

È iniziata la vendita dei biglietti della 36° edizione di "Lirica in Piazza", in programma a Massa Marittima dal 3 al 5 agosto 2023. Grande apertura con la "Carmen" di Bizet il 3 agosto, seguirà "Rigoletto" di Verdi il 4 agosto, finale il 5 agosto, con il "Barbiere di Siviglia" di Rossini. Ogni sera artisti di livello internazionale si esibiranno sul sagrato della duecentesca Cattedrale di San Cerbone, accompagnati dall’Orchestra Internazionale della Campania, composta da oltre 50 elementi e dal coro Giuseppe Verdi di Roma. È prevista la speciale partecipazione di Katia Ricciarelli come madrina dell’ultima serata, il 5 agosto. Inoltre, un altro importante personaggio televisivo arricchirà questa edizione: Giovanna Nocetti curerà la regia della "Carmen". È possibile acquistare i biglietti on line su www.boxofficetoscana.it e su www.ticketone.it. I biglietti sono inoltre disponibili in tutti i punti vendita BoxOffice Toscana e TicketOne. Previsti sconti per i soci di Unicoop Tirreno. Gli spettatori diversamente abili e accompagnatori potranno assistere agli spettacoli con una tariffa agevolata. Informazioni biglietteria: [email protected] Non sono ammessi animali ad eccezione dei cani guida registrati.