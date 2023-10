"L'ippodromo del Casalone in Asta: Base d'Asta di 3,8 Milioni di Euro" L'asta per l'ippodromo del Casalone è fissata per il 31 gennaio. La base d'asta è di 3,8 milioni di euro, con un rialzo minimo di 20mila euro. La struttura è stata costruita nel 1925 e ha cessato la sua attività nel 2018.