L’invasione dei moscerini. Negozianti preoccupati: "Così perdiamo clienti"

ORBETELLOCommercianti e cittadini preoccupati per la drammatica invasione di moscini, mai visti così tanti soprattutto in questo periodo dell’anno. Se l’amministrazione comunale corre ai ripari, la gente resta oltre modo preoccupata per i disagi e la situazione che in alcune zone del paese è ormai caratterizzata dai moscerini ni che assediano terrazzi, balconi, intere facciate di edifici. Difficile lavare i panni e tenderli o andare in balcone. Ieri la diga era libera, ma in via Mura di Ponente si camminava tra novole di moscini. Ma ci sono problematiche per le attività commerciali cittadine? Pier Luigi Piro, presidente dei ’Pescatori’ ci ha detto che "sabato sera diversi clienti hanno lasciato il ristorante e sono andati via, negli spazi esterni c’erano nuvole nere, il salone interno doveva restare sigillato, ma ad ogni apertura erano problemi seri". Per Luana Pacini, titolare dell’edicola di Piazza Cortesini, "l’amministrazione in questo quadro di crisi dovrebbe pensare ad aiutare i commercianti che vendono meno da questa estate, la sera non posso accendere le luci che l’edicola si riempie – sottolinea – Emergenza è aiutare le aziende e non programmare costosi spettacoli o festival". In un bar del centro, speigano: " ci riteniamo fortunati perché in questa zona non siamo assaliti, ma di certo abbiamo meno lavoro".In una pasticceria sono stati rilevati problemi al mattino e alla sera, "con tanti moscini, il giorno si riesce a lavorare". Preoccupato Mauro Pettini, storico commerciante di Orbetello: " Bar e ristoranti hanno meno clienti e di conseguenza anche i negozi che li riforniscono incassano meno. Siamo preoccupati per la prossima stagione turistica - ammette - mi risultano disdette per affitti estivi nelle agenzie immobiliari, calo del valore degli immobili, meno prenotazioni per il Ponte Pasquale. Ci saranno meno turisti anche all’Argentario e va coinvolto Arturo Cerulli. Sono convinto che la situazione è tale da richiedere un Commissario Governativo, che adotti misure immediate come fece Di Vincenzo, escavazione dei canali e intervento delle draghe. Macinare le alghe è stato un grosso errore ed abbiamo ’concimato’la laguna. Occorre infine che i deputati nazionali ed europei eletti nella Circoscrizione vengano coinvolti immediatamente su questo problema, mi riferisco ad Antonio Tajani, Stefania Craxi, Marco Simiani e altri ancora, alcuni dei quali che non si sono mai visti dico mai sul territorio". Il sindaco ha intanto scritto al Ministero dell’Ambiente ed alla Regione chiedendo anche lui atti immediati da questi Organismi per cercare soluzioni immediate. Michele Casalini