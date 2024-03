L’intelligenza artificiale nei musei

I musei davanti alla sfida con l’Intelligenza Artificiale. Si svolgerà oggi alle 9 nell’aula Colonne del Polo Universitario in via Ginori 43, la giornata di formazione "Intelligenza Artificiale e musei". L’iniziativa, organizzata dal Sistema Musei di Maremma e dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere insieme a Fondazione Polo Universitario Grossetano, Fondazione Vita e Università di Siena, affronta un tema all’ordine del giorno. L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più importante anche in questi settori, trasformando il sistema di fruizione dei contenuti dei musei, offrendo opportunità innovative per migliorare l’esperienza dei visitatori e rendere le mostre più accessibili. Per supportare questo cambiamento è determinante una adeguata formazione per chi lavora nei musei e nei luoghi di cultura ed è questo l’obiettivo del corso riservato ai direttori e curatori dei musei che fanno parte del Sistema Musei di Maremma, ma aperto anche gli operatori museali fino ad esaurimento dei posti disponibili. La prima sessione dalle 9 alle 12 con "Riflessioni sulla IA nel contesto museale: l’alba di un rinascimento museale?", con relatrice l’ingegnere Barbara Toniella Corradini. La sessione pomeridiana, dalle 14 alle 18 su "Intelligenza Artificiale e strumenti innovativi", avrà come tema l’applicazione delle tecnologie innovative per la divulgazione museale.