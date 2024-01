L’Imu resta invariata. Ma la minoranza protesta

La giunta guidata da Stefania Ulivieri (nella foto) conferma le aliquote dell’imposta Imu, la minoranza incalza e chiede ribassi ma la risposta è categorica: no, quello che è possibile fare è lasciarla invariata.

In consiglio la sindaca Ulivieri ha introdotto la questione Imu dicendo fra l’altro che "si conferma per l’anno 2024, la medesima aliquota dell’anno 2023 che, fra l’altro, è ferma adl 2020".

"Visto il parere favorevole del sindaco revisore – ha detto la prima cittadina –, la proposta è di confermare le aliquote Imu per l’anno appena iniziato".

Ma dai banchi dell’opposizione arriva un "no" perentorio ed a esprimere le ragioni a questa conferma di tariffa ci pensa Claudio Asuni.

"Noi – riferendosi al suo gruppo consiliare – pensavamo che magari diminuisse qualcosa, invece che confermare. Gli aumenti non potevano esserci, perché le aliquote sono già al limite, ed è per questo che la speranza fosse quella di avere una riduzione confidando nella buona volontà della giunta di proporre un punto o almeno mezzo punto di abbassamento. Così non è stato e per il nostro gruppo consiliare la decisione non può essere accettata".

Il voto della maggioranza è stato però sufficiente a far approvare la proposta.

Roberto Pieralli