L’impegno del volontariato. Parte "Capalbio per tutti". Raccolta fondi per la Cri

Presentato ieri il progetto "Capalbio per tutti", la raccolta fondi per l’acquisto di quattro barelle elettriche e motorizzate in favore del comitato capalbiese della Croce rossa. Alla presentazione erano presenti il sindaco Gianfranco Chelini, gli assessori e i dirigenti dell’associazione "Maremma Viva" di Capalbio, che collabora a questa iniziativa del Comitato della Cri, presieduto da Gino Trabucco.

E’ stata evidenziata "l’importanza della Croce rossa quale riferimento sociale e sanitario sul territorio – ha detto Chelini –, l’impegno del presidente Luigi Trabucco, il lavoro instancabile di tutti i volontari". Chelini ha ringraziato poi anche Hubert Corsi, presidente provinciale della Croce rossa, per la vicinanza sempre dimostrata nei confronti del suo impegno amministrativo e politico. Partita la raccolta fondi, che dovrà portare entro il 2024 a dotare il Comitato di quattro barelle elettriche computerizzate di produzione americana, della Stryker, che contribuiranno a migliorare i servizi di emergenza e di trasporto ordinario. "Siamo fiduciosi – ha detto Tabucco – sulla riuscita della campagna solidale e ringrazio coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione e che daranno un contributo economico".

Per poter effettuare donazioni per questo progetto è necessario collegarsi al sito www.maremmaviva.orgdonazioni, dove sarà possibile inserire l’importo che si intendete donare e scegliere le opzioni di pagamento, oppure è possibile anche effettuare un bonifico intestato a Cri Comitato Locale di Capalbio (utilizzando il codice Iban IT25E0885172181000000202112 – Banca Tema agenzia Capalbio Scalo), scrivendo nella causale "Donazione per raccolta fondi barelle Croce Rossa Capalbio". Il progetto è promosso dal comitato "Tutti per Capalbio", composto dal sindaco Chelini, Gino Trabucco, Francesco Rosi, Francesca Catello e Daniele Renzoni, con il patrocinio del Comune ed il supporto di Maremma in Festa, MaremmaViva e LudyAdv Grafica e Pubblicità.