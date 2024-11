L’impegno al fianco delle donne. Contrasto alla violenza di genere. I servizi a disposizione per l’aiuto

Si avvicina il 25 novembre, data in cui si celebra la "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne", e in programma ci sono molti eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica.

A Santa Fiora si parte venerdì con la presentazione dei risultati e prospettive del progetto "Libertà di essere donna. Donne in strada per contrastare la violenza". L’evento inizierà alle 10 nella sala del Popolo del Comune, in piazza Garibaldi. Il progetto è nato al fine di mettere in campo azioni concrete di contrasto alla violenza contro le donne, nella zona dell’Amiata, zona di montagna disagiata dal punto di vista economico e logistico, in cui il rischio dell’isolamento geografico, da parte delle donne, può causare la mancanza di conoscenza dei servizi esistenti o l’impossibilità della loro fruizione. Da qui la definizione nel progetto di azioni concrete, quali l’implementazione di equipe itineranti di ascolto e sostegno, la realizzazione di materiali informativi da far circolare nei territori, la realizzazione di eventi di sensibilizzazione aperti alla cittadinanza. L’associazione Olympia de Gouges è il soggetto capofila del progetto, finanziato dal ministero del Lavoro e dalla Regione. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Federico Balocchi, prenderanno la parola rappresentanti dell’Olympia de Gouges e sarà Rita Teodori, responsabile del Punto Ascolto Amiata Ovest a presentare i risultati della ricerca. Seguirà una tavola rotonda dal titolo "Il contrasto alla violenza di genere, lo sviluppo della rete nel territorio Amiatino e le sue prospettive". Modererà Sabrina Gaglianone (nella foto) e parteciperanno Donatella Spadi (consigliera regionale), Tania Barbi (direttrice Coeso), i sindaci dell’Amiata, Donna Amiata Val d’Orcia e le commissioni pari opportunità delle due unioni amiatine.

Sabato invece, a partire dalle 17.30 a conclusione del progetto è stato organizzato anche un concerto al Teatro Camilleri di Santa Fiora dal titolo "Facciamo Rumore". Letture e musica dal vivo. Letture corali a cura di Gruppo Controscena, Gruppo Donne Amiata e altre voci libere con la regia di Teresa De Logu e la collaborazione di Paola Rocchi. Musica dal vivo di The Velvet Soul Bnad.

Nicola Ciuffoletti