Libreria Mondadori. Un laboratorio sul Willy Wonka

Nuovo appuntamento con i laboratori per bambini organizzati dalla libreria Mondadori, in Corso Carducci, a Grosseto. Sabato (con inizio alle 16), Eleonora Bardi guiderà i piccoli partecipanti (età consigliata dai 5 ai 9 anni) nel mondo di Willy Wonka. "La fantasia – spiegano gli organizzatori – ci può portare a fare cose straordinarie, come nel caso di Willy Wonka, un ragazzo con un sogno: aprire una fabbrica di cioccolato mai vista prima".

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma è necessaria la prenotazione allo 0564-22329.