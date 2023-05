Leonardo Rombai Uno studioso attento al territorio

Pochi giorni fa è stato presentato, in sala Pegaso, lo studio tematico "La Maremma grossetana, nel panorama delle bonifiche in Italia e nel mondo". Tra gli autori un accademico legato al nostro territorio: il professor Leonardo Rombai. Nato nel 1945 a Tirli, da Olga Vannucci e da Americo, Leonardo studia e si afferma professionalmente a Firenze. Laureato in Lettere, insegna infatti dal 1976 discipline geografiche all’Università di Firenze. Nel 1982 diventa professore associato e dal 1994 ordinario di Geografia nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Membro della deputazione di Storia Patria della Toscana, del consiglio direttivo del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, vice presidente della Società di Studi Geografici collabora con istituzioni pubbliche e categorie professionali. Ma la Maremma resta nei suoi studi. Autore di oltre trecento titoli scientifici, non mancano infatti quelli legati alla nostra provincia, come la pubblicazione "Follonica e l’industria del Ferro" e quella sul "Castello di Porrona". La Proloco di Grosseto ha premiato il professor Rombai con una medaglia d’oro per la serietà e l’instancabile impegno, doti preziose e troppo spesso rare.

Rossano Marzocchi