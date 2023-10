Leonardo e Samuele: Ai nuovi arrivati a Costa d'Argento due bavaglini speciali

La nascita di due bellissimi bimbi da giovani famiglie di Porto Santo Stefano e Orbetello porta un po’ di felicità e di speranza per un futuro migliore e Artemare Club, come consuetudine, ha fatto ricamare per loro dei bavaglini marinari con i nomi di Leonardo e Samuele, realizzati da Francesca Baglioni dello storico negozio nel Corso antico di Porto Santo Stefano.

"I nuovi nati – dice il comandante Daniele Bussetto – nella loro vita avranno sicuramente il mare dentro che è posseduto da chi cresce in posti di mare o anche abitandoci a chilometri di distanza proviene da gente di mare, rapporto veramente profondo perché il mare è un amico, è come qualcuno di famiglia, immutabile e maestoso, compagno che c’è e ci sarà sempre, custode di ricordi, respiro dell’anima, specchio dei pensieri, è poesia e introspezione. Per chi lo ha dentro il mare nutre interiormente, ascolta, consola e non è legato alle stagioni, perché c’è il mare calmo della primavera, il mare intenso dell’autunno, il mare inquieto e profondo dell’inverno e il mare brillante dell’estate".