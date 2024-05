L’Emerald Sakara prima nave dell’anno

Primo scalo dell’anno delle navi da crociera per il progetto PortArgentario. È arrivata ieri mattina a Porto Santo Stefano la Emerald Sakara, di bandiera Bahamas, costruita nel 2023: 110 metri di lunghezza, con una piscina a sfioro, spa, palestra, 50 cabine quasi tutte con balcone e una capacità a bordo di massimo 100 passeggeri. In occasione dello scalo a Porto S.Stefano, per festeggiare la "maiden call" è stata organizzata una cerimonia di benvenuto con la presenza del sindaco, degli assessori all’Economia del Mare e del Turismo e del comandante del porto. Primo scalo in assoluto, appunto, sia per la stagione che per la nave stessa, con 76 membri dell’equipaggio e 83 passeggeri che hanno visitato Porto Santo Stefano e hanno fatto un tour nel territorio di Pitigliano e Sovana. Uno scambio di doni con le autorità portuali con il comandante della nave, che arrivava dalla Corsica e che oggi ripartirà alla volta di Civitavecchia.