L’effetto Sinner in città: "Iscritti in netto aumento"

GROSSETOLezioni private tra gli adulti in aumento, ma soprattutto una crescita notevole delle iscrizioni tra bambini e ragazzi: l’effetto Jannik Sinner è arrivato fino a Grosseto. I risultati dell’ultimo periodo del campione altoatesino, ma anche di Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, stanno trainando un grandissimo rilancio del tennis in tutta Italia, ed anche nel capoluogo maremmano. Il movimento tennistico italiano è in fermento oramai da oltre un anno, da quando le immagini di Sinner, seguito anche dai risultati dell’Italia in Coppa Davis e dalle medaglie olimpiche di Musetti e del doppio femminile, hanno fatto il giro dello stivale. Un fenomeno a livello globale, che anche in Maremma sta crescendo esponenzialmente di anno in anno. E lo dicono i numeri. Dai 140mila del 2003 ai quasi 700mila del 2024: il numero di tesserati nel tennis è in aumento costante in Italia. E così anche a Grosseto, nei due circoli tennis principali dove si svolge la Sat più importante, la Scuola Adestramento Tennis. "La scuola tennis è cresciuta molto a livello di iscritti – spiega Valeria Prosperi, maestra di tennis del Circolo Tennis Grosseto -. Nell’ultimo anno abbiamo avuto numeri abbastanza alti nella Sat del Ct Grosseto di via Cimabue e nel Tce di via Europa. La Sat è unica in tutti e due i circoli dove svolgiamo lezioni dal martedì al venerdì". Valeria Prosperi, ex baby prodigio del tennis che in passato si era avvicinata attorno alla posizione numero 500 del circuito mondiale, oggi fa l’insegnante assieme ad Alberto Sarubbi, Giulio China e Fabio Parigi nei due circoli grossetani."Come Sat – prosegue – abbiamo avuto un aumento importante di oltre trenta bambini rispetto allo scorso anno. Al Tce abbiamo circa 50 bambini e ragazzi ed al Ct Grosseto siamo sugli 80. C’è stato un aumento di 20 unità al Ct Grosseto e una quindicina al Tce. Quello che però abbiamo notato è stato l’aumento dell’età dei nuovi. Ovvero si sono avvicinati al tennis ragazzi un po’ più grandi, quelli che vanno dalla terza media alle prime scuole superiori. Questi finora non erano molti, quest’anno invece sì. Credo che i risultati di Sinner, Musetti, Berrettini e Paolini abbiano influito perché sui campi da tennis ogni giorno si sente parlare di questi campioni". Un po’ come è sempre accaduto nel calcio. "E’ un dato importante – prosegue Prosperi -, vediamo un avvicinamento al tennis da parte di ragazzi che fino a ieri facevano altri sport. I bambini piccoli ce ne sono sempre stati molti, ma un aumento di 30 unità nei ragazzini in un anno è una bella notizia. Inoltre sono aumentate molto le richieste di lezioni da parte degli adulti".