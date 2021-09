Capalbio (Grosseto), 6 settembre 2021 - E' uno spot clamoroso per la Toscana, il suo vino e per una tenuta di Capalbio. Lebron James, la superstar Nba dei Los Angeles Lakers, è in vacanza in Italia e in questi giorni staziona in Toscana. Con lo yacht da oltre 40 metri che ha affittato è approdato a Cala Galera, Porto Ercole, costa sud della provincia di Grosseto.

E dopo una giornata di relax con pranzo a terra ed esercizi sulla barca per mantenersi in forma, ora ha deciso di dare un'occhiata al circondario. Andando a Capalbio per un tour nei luoghi di produzione del vino. Ha scelto la tenuta di Monteverro per il suo wine tasting, assaggiando una serie di prodotti locali. E raccontando tutto nelle sue storie di Instagram. Considerando i suoi 97 milioni di follower, si può capire quale potrebbe essere il ritorno per Capalbio e la Toscana.

James, nelle storie, ha ringraziato l'azienda agricola e si è fatto fotografare in una posa particolarmente evocativa. Di spalle, guarda verso i vigneti baciati dal sole. Uno sguardo verso l'orizzonte pensando chissà ai prossimi impegni sportivi. A metà ottobre il campionato Nba ricomincia e nelle prossime settimane, tra allenamenti e incontri con i media, la star è attesa di nuovo a Los Angeles per l'inizio del torneo. Ma intanto si gode la Toscana, come altri supervip Usa hanno fatto in questa estate 2021 che sarà ricordata per i tanti grandi nomi che hanno scelto la regione per le loro vacanze, da John Legend al papà della Tesla Elon Musk.

Un paesaggio da sogno quello delle campagne di Capalbio che certamente avrà affascinato il campione. Che ha così assaggiato non solo il vino ma il modo di vivere toscano, fatto anche di lentezza e buon cibo.