Porto Ercole (Grosseto), 5 settembre 2021 - Lebron James in Toscana. Il campione Nba, stella dei Lakers, uno dei giocatori a più alto impatto della storia della lega, è approdato a Cala Galera con il Cyan, lo yacht dei cantieri Codecasa da oltre quaranta metri con il quale sta compiendo, insieme alla compagna e agli amici, una crociera nel Mediterraneo.

Lo yacht di James è approdato a Cala Galera nella prima mattina di domenica. Emozione vera per gli sportivi di Porto Ercole: qualcuno di loro ha potuto scorgere il giocatore sulla barca. Lebron James arrivava da Ischia, dove ha trascorso circa 24 ore, scendendo anche a terra per una cena. E trovando al suo ritorno una folla di ammiratori, visto che anche sull'isola campana in breve si è scatenato il tam tam sulla sua presenza.

Una Porto Ercole che in queste ore è davvero al centro dello sport, il giorno dopo la grande vittoria della portercolese Ambra Sabatini nei cento metri delle Paralimpiadi.

La vita di Lebron James a bordo del Cyan, questo il nome dello yacht preso in affitto, è scandita soprattutto dagli allenamenti: nonostante la stagione Nba sia ferma, il rientro all'attività sportiva non è lontano e James si mantiene in forma con tutta una serie di esercizi, che svolge soprattutto al mattino. Le storie di Instagram del campione raccontano la meraviglia di James nel vedere i paesaggi costieri toscani: ci sono video di Ponza, ma anche una foto dell'incontro con Elton John, anche lui in vacanza in Italia.

Nella tarda mattinata, secondo i ben informati, James, miglior marcatore dei playoff nella storia dell'Nba e quattro titoli vinti nella lega professionistica americana, sarebbe sceso dallo yacht per pranzare a terra.