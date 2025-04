’Le voci della storia’ sul territorio. A ’spasso’ in mezzo al passato alla scoperta della cultura locale

Prende il via oggi e proseguirà fino a fine a novembre una nuova edizione de "Le voci della storia 2025", la rassegna dedicata al patrimonio culturale materiale e umano del territorio mancianese organizzata dal Comune e dal Museo diffuso. L’appuntamento di oggi è a Saturnia dalle 10 con il ritrovo in piazza Vittorio Veneto per una passeggiata archeologica "Saturnia museo urbano: fuori le mura".

Quest’anno la rassegna è dedicata al patrimonio culturale materiale e umano del Comune di Manciano, noto come la "terra tra i due fiumi" Fiora e Albegna, un territorio ricco di storia e tradizioni destinato a confluire nel Museo diffuso della comunità mancianese. L’iniziativa si propone di valorizzare le aree archeologiche meno conosciute e in via di apertura al pubblico, come il Saturnia Museo Urbano, e di mettere in risalto le collezioni comunali in via di valorizzazione, tra cui la collezione Babbanini di oggetti della vita contadina ("Il Sale della Terra"), i cimeli delle due guerre mondiali della collezione ex Combattenti, e la collezione Danesi di pietre e minerali locali. La rassegna celebra anche il patrimonio umano, raccontando la storia di contadini, minatori e uomini di cultura che hanno lasciato il segno nella comunità.

"Le Voci della storia si conferma un appuntamento importante per la nostra comunità sin dall’inizio di questa amministrazione, e continuerà a esserlo grazie all’impegno di risorse significative da parte del Comune. È un progetto culturale che punta a riscoprire e valorizzare la nostra identità collettiva, unendo memoria e innovazione – dice Matteo Bartolini, consigliere comunale con delega alla Cultura –. Attraverso il Museo diffuso vogliamo anche raccontare le storie delle persone che hanno contribuito a plasmare la nostra comunità".

Il prossimo evento è il 24 maggio alle 17, in piazza Giuseppe Garibaldi, a Poggio Capanne, qui avrà luogo il reading musicale "Il Giustiziere di Cellere", curato da Teatro Studio. Sempre dedicato alla storia del lavoro e del territorio, sabato 14 giugno alle 17, ai giardini pubblici di San Martino sul Fiora, andrà in scena la lettura scenica "Miniera... e le stelle stanno a guardare", a cura del Teatro Studio. Seguiranno appuntamenti, sabato 28 giugno, mercoledì 9 luglio alle 21, sabato 6 settembre il 27 settembre, sabato 25 ottobre e mercoledì 6 novembre.