Le strategie della Provincia. Its Eat Academy, nuova sede

Presto la Fondazione Its Eat Academy avrà una nuova sede. Sono infatti in stato avanzato i lavori di adeguamento della palazzina che alla Cittadella dello studente ospitava il Centro per l’impiego. Grazie a un accordo con la Provincia, l’edificio di via Scopetani è stato concesso alla Fondazione in comodato d’uso gratuito. Progettista e direttore dei lavori è l’architetto Flavio Morini.

"Al massimo entro febbraio del prossimo anno – dice Paola Parmeggiani, direttrice della Fondazione Its Eccellenza agroalimentare toscana Academy – saremo in grado di trasferirci nella nuova sede. La Provincia, grazie all’interessamento del presidente Francesco Limatola, ha deciso di metterci a disposizione una sede proprio all’interno della Cittadella dello studente, consentendoci di stare a stretto contatto con le scuole superiori dalle quali proviene la grande parte degli studenti che frequentano i nostri corsi. La nuova sede avrà spazi più adeguati alla didattica e una biblioteca specializzata, oltre a una sala per convegni, ed ospiterà il ’laboratorio di agricoltura digitale’, la ’serra a circuito chiuso indoor’ e, in collaborazione con il Polo Universitario Grossetano e l’Università di Siena, il ’centro della scienza e della tecnica’. I nuovi spazi ci garantiranno in prospettiva rispetto allo sviluppo ulteriore delle nostre attività di alta formazione. L’offerta delle Academy Its, infatti, sta incontrando un interesse crescente sia fra i diplomati delle scuole superiori che fra le persone che già lavorano, ma sono interessate ad acquisire nuove competenze nella prospettiva di uno sviluppo della propria carriera professionale".

"La scelta – commenta il Francesco Limatola – rientra nel progetto di creare alla Cittadella dello Studente un campus che si distingua come polo formativo di eccellenza dove gli studenti possano acquisire conoscenze e abilità specifiche".