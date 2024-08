Le sfide e le tradizioni. Palio, ecco lo stendardo

Ecco lo stendardo del Palio Marinaro dell’Argentario che verrà assegnato al vincitore dell’81esima edizione in programma a Ferragosto.

Il drappo è stato presentato e benedetto di fronte alle autorità e agli equipaggi del Palietto durante la messa di ieri pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano, dedicata all’omonimo patrono. La pittrice Mara Scotto, autrice del drappo che andrà al rione vincente, ha raccontato le emozioni provate nel realizzare il dipinto.

"Il Palio Marinaro dell’Argentario è dedicato a Carlo Palombo e Giovanni Maria Viti – ha spiegato –. Sono due personaggi che hanno dato tantissimo al paese sia a livello culturale che a livello tecnico. Dipingere uno stendardo è un mix di emozioni, perché rappresenta il Palio marinaro, che è innato dentro di noi in quanto contradaioli. Ma è anche spirituale, perché c’è la Madonna dell’Assunta. Quando viene quindi assegnato il compito e affidato il tema lo devi interpretare, deve nascere il disegno che lo rappresenta. Io poi la Madonna la realizzo sempre per ultima, è una sorta di rispetto e di emozione amplificata nel disegnarla. Insomma, è un mix di emozioni".

La giornata di ieri si è poi conclusa con la processione serale a mare, sempre in onore del santo, mentre quella di oggi sarà appunto dedicata al Palietto, la regata dei giovani under 23. Dopo la partenza della sfilata, prevista alle 18, la gara si disputerà alle 19 nello specchio acqueo dello Stadio di Turchese. Per il rione Fortezza parteciperanno Davide Giovani, Riccardo Schiano, Francesco Schiano, Mirko Rosi e Gianfelice Alessio. Il rione Croce si presenta con Giacomo Sclano, Leonardo Feroci, Timothy Rosi, Edoardo Bondi e Andrea Feroci. La Pilarella con Andrea Moretti, Filippo Fanciulli, Nicola Ambrogetti, Michele Maglione e Jacopo Moriani. Il Valle con Riccardo Loffredo, Alessandro Bucci, Andrea Benedetti, Federico Rosi e Manuel Capitani. La tradizione del Palio è sempre legata a quella religiosa: prima del Palietto, oggi alle 11.15 nella chiesa di Santo Stefano, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giovanni Roncari, con i sacerdoti e i diaconi della vicaria. Durante la messa verrà salutata suor Gigliola, che dopo 19 anni di servizio nella scuola materna della comunità verrà trasferita a Verderlo. Un saluto particolare verrà dedicato anche a don Enzo Capitani, originario di Porto Santo Stefano, che riceverà il Grifone d’Oro 2024 per il suo impegno come direttore della Caritas di Grosseto.

Andrea Capitani