Le proposte del Parco della Maremma a Grosseto: In bici al tramonto e reading musicale

Spazio allo sport ed alla cultura al Parco della Maremma. Continuano gli appuntamenti di Parco Aperto, il palinsesto estivo dell’area protetta. Oggi è in programma "In bici al tramonto": una pedalata per godere della bellezza del Parco, in uno dei momenti della giornata più suggestivi, l’imbrunire. La meraviglia della sera: le dune della spiaggia di Collelungo al tramonto che si tingono di rosso, un tuffo in mare e cena al sacco in spiaggia. Poi di nuovo sui pedali sotto le stelle, scoprendo profumi, suoni e immagini delle notti estive in uno dei luoghi più belli di questo territorio. Sabato è la volta del reading musicale: una breve camminata lungo il percorso A6 faunistico, fino al raggiungimento del piccolo anfiteatro dove andrà in scena il reading musicale "Il Giustiziere di Cellere" del Teatro Studio Grosseto, con gli interpreti Mirio Tozzini e Paolo Mari. L’adattamento del testo di Mirio Tozzini, è stato possibile grazie alla gentile concessione di Daniela Cavoli e Alessandro Angeli.