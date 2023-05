"Le porte del Comune saranno aperte a tutti"

Il nuovo sindaco, Stefania ULivieri, ha atteso la conclusione dei conteggi dei voti in arrivo dalle ultime sezioni, quelle di Bagno di Gavorrano, le più numerose in fatto di iscritti, per rilasciare, con un una certa emozione, la sua prima dichiarazione da primo cittadino. Sarà la seconda donna, dopo Elisabetta Iacomelli, a ricoprire il ruolo di sndaco a Gavorrano. "Ringrazio i cittadini che mi hanno scelto – ha esordito, lanciando subito un messaggio – sarò il sindaco di tutti. Le porte saranno sempre aperte a tutti". Poi la Ulivieri ha accennato a quelle che saranno le prime cose da fare. "Metteremo le mani fin da subito sul piano delle assunzioni e alla formazione della Commissione consiliare per la partecipazione civica. Devo ringraziare il mio avversario, Andrea Maule, perché abbiamo condotto una campagna elettorale nel rispetto reciproco. Rapporti corretti e mi auguro una grande collaborazione fra maggioranza ed opposizione in Consiglio. Sulla composizione della Giunta non posso dire nulla ancora perché dobbiamo valutare una serie di riscontri. Ci sarà una larga partecipazione femminile". Ed ecco le preferenze ai candidati della lista "Gavorrano Progressisti Uniti" che entrano in Consiglio: Massimo Borghi 239, Francesca Mondei 294, Patrizia Scapin 182, Giulio Querci 214, Silvia Rossetti 151, Daniele Tonini 358, Simon Brunetti 173 e Caterina Marisca 203. Non entrano in Consiglio: Laura Galli, 111 preferenze, Stefania Tognozzi 67, Nicola Menale 86, Andrea Bartolozzi Bernardini 130.