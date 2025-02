Le nostre migliori eccellenze. I geni della Maremma

La Maremma è una vasta e affascinante area situata nella Toscana meridionale. Anticamente terra di paludi e di malaria e per questo ritenuta malsana e pericolosa per la vita, grazie a lunghe opere di bonifica oggi è una zona di grande interesse culturale non solo per i suoi paesaggi mozzafiato, ma anche per il vasto bagaglio letterario e artistico. A partire dalle architetture medievali fino ai grandi talenti dell’ultimo secolo.

Tra i più grandi esponenti letterari della Maremma ricordiamo nello scorso secolo Giosuè Carducci, per il suo ritorno al Classicismo e il premio Nobel per la Letteratura; scrittori grossetani come Luciano Bianciardi o di adozione come Carlo Cassola che contribuirono significativamente al fermento culturale italiano e a far conoscere le problematiche della loro terra come nell’opera "I minatori della Maremma".

Ad ispirare la creatività dei personaggi saranno state sicuramente le bellezze naturali del monte Amiata, gli scorci del Parco della Maremma, le terme naturali di Saturnia, le coste dall’acqua cristallina. Tante sono anche le bellezze artistiche da visitare e ammirare: le mura di Grosseto ancora intatte, gli scavi di Vetulonia e di Roselle legati alla civiltà etrusca o le creazioni presenti nel giardino dei Tarocchi presso Capalbio.

Esiste poi una ricca tradizione del territorio che si manifesta attraverso racconti e numerose leggende, capaci di sviluppare nelle persone un forte senso di appartenenza. Diversi sono i tipi di narrazione con varietà di temi legati alle unicità della Maremma come la leggenda della bella Marsilia, quella dell’olivo della Strega, del brigante Tiburzi ricordato come un autoctono Robin Hood o sulle origini di un gustoso piatto tipico quale l’acquacotta.

Il nostro territorio ha raggiunto grandi traguardi anche in campo sportivo: Ambrogio Fogar con grande coraggio riuscì a circumnavigare in solitaria il globo e, pur non essendo toscano, scelse per la sua impresa durata un anno la Maremma partendo da Castiglione della Pescaia. In tempi più recenti ricordiamo Alessandra Sensini, campionessa olimpica di windsurf e Ambra Sabatini, campionessa paralimpica nei 100 metri piani. Ambra ebbe un incidente in motorino e perse una gamba, ma ciò non la fermò dal raggiungere il suo obiettivo arrivando a vincere la medaglia d’oro a Tokyo 2020. La città di Grosseto ha riconosciuto a questi personaggi il Grifone d’oro, considerata la maggiore onorificenza assegnata a coloro che hanno contribuito a far conoscere questi luoghi e a portare in alto il nome della Maremma.