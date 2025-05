Le nostre eccellenze. Its Eat, nuova sede e progetti

Inaugurata la nuova sede della Fondazione Its Eat Academy, in via Scopetani (ex Centro per l’impiego). Si tratta di un edificio di 4.800 metri cubi su due piani per complessivi 1.130 metri quadrati, che ospita uffici, spazi di accoglienza, tre aule per la didattica, tre laboratori sperimentali e una piccola serra indoor. L’edificio – di proprietà della Provincia che lo ha concesso in comodato d’uso gratuito – è stato riconfigurato grazie alle risorse del Pnrr e della Regione Toscana.

I tre nuovi laboratori realizzati in via Scopetani rientrano nel progetto Eat Lab e sono il laboratorio di ’Agricoltura di precisione’, ’Marketing digitale’ e ’Multisettoriale d’Innovazione per la biologia molecolare nel settore agroalimentare’, ai quali si aggiunge la serra indoor.

"Adesso Its Eat Academy – ha detto il presidente della Fondazione, Alessandro Fiorini – è una macchina oliata in grado di offrire agli studenti che concludono le scuole superiori o a chi desideri acquisire professionalità affidabile un vasto ventaglio di offerta formativa, sviluppato grazie al rapporto con il mondo dell’impresa e della produzione. Nei 10 anni trascorsi dall’avvio di questa esperienza, infatti, nelle tre sedi di Grosseto, Firenze e Pisa sono stati avviati ben 24 percorsi di formazione che ad oggi sono stati conclusi da 314 diplomati. Persone che nell’85% dei casi hanno trovato un lavoro adeguato alle loro competenze e aspirazioni professionali entro un anno dalla conclusione degli studi".

"Questa nuova sede – ha detto Paola Parmeggiani, direttrice della Fondazione – è strategica per il futuro. All’interno della Cittadella dello studente, offre spazi che rispondono ad una formazione altamente qualificata e ad un progetto educativo che vuole crescere in termini quantitativi e qualitativi". "La Provincia – ha detto poi il presidente Francesco Limatola – ha subito compreso l’importanza di garantire una nuova e funzionale sede alla Fondazione Its Eat Academy - spiega l’amministratore pubblico –. La Cittadella dello studente si arricchisce di un’agenzia formativa di livello che oltretutto ha come target privilegiato proprio gli studenti degli istituti superiori che frequentano quest’area. L’Its Eat Academy può essere il catalizzatore di tanti studenti interessati alle nuove professionalità dell’agroalimentare che provengono anche da altri territori".