Le nostre eccellenze in vetrina: "Il Fiorino" nel castello di Solomeo. Cena con la "Riserva del Fondatore"

Il formaggio del Fiorino "Riserva del Fondatore" (pluripremiato in vari concorsi internazionali) è stato tra i protagonisti della famosa festa di fine vendemmia – la più importante della Borgogna e della Francia – che si è svolta al castello di Solomeo, cuore della vita familiare e imprenditoriale dello stilista Brunello Cucinelli. Soddisfazione unica per i proprietari del famoso caseificio grossetano, Angela Fiorini e Simone Sargentoni.

"L’organizzazione della cena è stata eseguita in maniera esemplare dal celeberrimo ristorante Maison Troisgros, 3 stelle Michelin, con Michel Troisgros e César Troisgros – spiega Simone Sargentoni –. Sono stati serviti vini del calibro di Champagne Salon Delamotte Krug e chateau del calibro di Cheval Blanc e Lafite Rothschild e Chateau d’yquem. Accompagnati da un menu di eccellenza in cui il nostro Riserva del Fondatore è stato scelto dai grandi chef Cesar e Michel Troisgron su molti formaggi a disposizione e veniva accompagnato al famoso Chateau d’yquem. Alla cena hanno partecipato i grandi produttori francesi oltre ad una folta schiera di grandi personaggi. Queste sono soddisfazioni uniche per noi de Il Fiorino".

La "Riserva del Fondatore" è il re dei formaggi de Il Fiorino, tra i più premiati al mondo. Creato dalle mani di Angela e Simone per rendere omaggio al fondatore dell’azienda, Duilio Fiorini. La Riserva del Fondatore nasce seguendo gli antichi metodi della tradizione casearia ed è stagionato e affinato nella grotta naturale di famiglia nel cuore di Roccalbegna. È un formaggio "da meditazione", la cui pasta è compatta e rigida ma al contempo solubile e sprigiona un aroma piacevolmente vegetale e fruttato, donando al palato un gusto forte, intenso, prolungato, "da grandi occasioni".

"Oggi – dicono i titolari de Il Fiorino – i nostri pecorini si trovano nei punti vendita, nelle gastronomie e nei ristornati più prestigiosi di tutto il mondo: da Londra a Stoccolma, da Tokyo a New York fino a Sidney. Produciamo oltre 40 tipi di formaggi: i Classici, gli Aromatizzati, gli Affinati, l’Elite , i Biologici, i Freschi con le nostre eccellenti ricotte. Un patrimonio unico che nasce da latte di altissima qualità, da una lunga arte casearia e dalla capacità di riuscire a innovarsi sempre, nel solco della tradizione".