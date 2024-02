Le maschere "sciornie" sfilano in strada. E saranno premiate

Tornano le "sciornie" per la festa di Carnevale dell’Argentario. Il Comune, assieme al Ccn Centro Storico, organizza la serata di Martedì grasso all’insegna dei premi per le maschere migliori. Tornerà quindi certamente in auge la fantasia goliardica dei santostefanesi che, soprattutto negli anni d’oro del Carnevale argentarino, si sono sempre contraddistinti per le maschere indossate per le feste in paese. Oggi se ne vedranno delle belle partendo dalle 20 con la sfilata, la premiazione e la serata danzante nel piazzale dei Rioni. Proprio per quanto riguarda le premiazioni ci sarà un montepremi di 2mila euro e la partecipazione è aperta a tutti, bambini e adulti. Alla sfilata possono partecipare maschere singole e gruppi. Al corteo potranno partecipare maschere singole (massimo due persone) o gruppi mascherati, ma per entrambe le categorie è vietato l’uso di mezzi motorizzati, sarà ammesso l’uso di carrelli per il trasporto di eventuale impianto musicale. Il comitato organizzatore nominerà una giuria che determinerà la classifica delle maschere vincenti e assegnerà i ricchi premi.