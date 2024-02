Le fiere per promuovere il territorio. Il consorzio dei Comuni alla Bit a Monaco di Baviera e a Napoli

In vista della bella stagione l’Amiata del turismo è pronta a mettersi in vetrina e a incontrare i suoi visitatori e potenziali tali. L’Ambito turistico Amiata, che comprende 8 comuni (Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Santa Fiora, Roccalbegna, Piancastagnaio, Seggiano), ha iniziato il 2024 all’insegna delle fiere internazionali di settore. Si tratta di importanti occasioni che consentono di incontrare potenziali visitatori, buyer e stakeholder ai quali raccontare l’offerta turistica del territorio per quello che è: un paradiso naturalistico dove svolgere tante attività outdoor. In tutti gli appuntamenti l’Ambito Turistico Amiata si troverà all’interno degli spazi allestiti da Toscana Promozione Turistica. Reduci da giornate intense vissute all’ultima edizione della Bit- Borsa del Turismo di Milano, l’Ambito amiatino fino a a oggi sarà alla F.RE.E. di Monaco di Baviera, la fiera dei viaggi e del tempo libero. Protagonista di questo importante evento B2C è il prodotto outdoor e l’Amiata può veramente offrire un ampio ventaglio di opportunità. Dal 5 al 7 marzo di nuovo si vola in Germania per l’ITB - L’Internationale Tourismus-Borse, ospitata all’area espositiva di Messe Berlin. È un importante punto di incontro tra domanda e offerta turistica e rappresenta, per gli operatori del settore, un’occasione per stabilire contatti e instaurare nuove relazioni. L’11 e 12 marzo l’appuntamento è invece con Sharing Tuscany, il b2b organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta regionale e domanda nazionale. La giornata, dedicata ad incontri con agenda appuntamenti, darà modo alle aziende toscane di presentarsi a circa 80 buyer italiani ed ai principali T.O internazionali con uffici di rappresentanza in Italia. Da 14 al 16 marzo l’Ambito amiatino parteciperà alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e in contemporanea sarà anche a Parigi a Destination Nature, in programma dal 14 al 17 marzo. Dal 20 al 22 marzo di nuovo a Firenze, in occasione di Didacta e dal 5 al 7 aprile alla fiera del Cicloturismo di Bologna. Il 18 e 19 aprile è in programma a Sestri Levante Discover Italy, l’evento dove hotel e operatori italiani incontrano i migliori buyer stranieri. Infine l’appuntamento è con l’Imex di Francoforte, la fiera è in programma dal 14 al 16 maggio 2024. Gli operatori del settore MICE interessati a partecipare possono presentare domanda fino al 20 febbraio.