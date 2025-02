Le esperienze di Awed, Dose e Dadda

Dopo una prima stagione esaltante che ha visto "Esperienze D. M." in 46 teatri con tutti sold out e oltre 50.000 spettatori, tornano i tre ragazzacci terribili con una seconda stagione completamente nuova, nuove esperienze, nuove storie con la stessa coinvolgente energia. Unica cosa a non cambiare il tema, storie di sesso con un finale non proprio a lieto fine.

Domenica lo spettacolo arriva a Grosseto, sul palco del teatro Moderno, data organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Top Agency. Simone Paciello, content creator da 2 milioni di follower su Instagram, 2.100.000 su Tik Tok e 2.350.000 su You Tube, Riccardo Dose con 1.600.000 su Instagram, 2.540.000 su You Tube e 700mila su Tik Tok, e Daniel Daddetta con 480.000 follower su Instagram tornano live dopo aver conquistato il premio come spettacolo rivelazione della scorsa stagione teatrale.

La seconda stagione riporterà il medesimo schema narrativo della prima edizione ma con storie completamente inedite, nuove esperienze e sorprese inaspettate. E il coinvolgimento del pubblico è garantito.

"La seconda stagione di Esperienze d.m. – dicono gli organizzatori – è consigliata ai maggiori di 18 anni e fortemente sconsigliata a genitori deboli di cuore".