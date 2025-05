Le donne per la pace. Sit in silenzioso in piazza per urlare contro la guerra

"In silenzio per la pace - Fuori la guerra dalla storia", è lo slogan adottato dalle donne dell’associazione ’Racconti Incontri’ e della ’Libreria delle Ragazze’ contro i conflitti in atto e che accompagnerà l’iniziativa che ogni giovedì porteranno in piazza Dante: un sit in silenziono, appunto.

"Non è possibile che l’umanità abbia come orizzonte la guerra – dicono Gabriella Pizzetti, Giuliana Gentili, Maria Grazia Buonamici e Mariella Folchi –. Sta accadendo ciò che diceva Gino Strada: se gli uomini non cancellano la guerra, essa cancellerà gli uomini".

"Le guerre si stanno allargando e ci sono forme di violenza quotidiana dovute al pensiero che l’altro sia un nemico – dicono ancora –. A Grosseto, fin dagli anni ‘80, c’è stata una presenza politica di donne contro la guerra, che ha assunto varie forme e modalità di espressione, così come di soggettività associative attive: Centro Donna, Donne in nero, Rete delle donne, Libreria delle ragazze, Olympia de Gouges. Oggi siamo di fronte alla corsa al riarmo, al tragico destino del popolo ucraino, all’inaccettabile tentativo di sterminio e deportazione del popolo palestinese, ai massacri in Congo, Sud Sudan, Kurdistan. Tutto questo ci chiama di nuovo ad un’assunzione di responsabilità personale e collettiva, a portare i nostri corpi di donne in piazza per dire No a tutte le guerre e chiedere il cessate il fuoco per i conflitti in atto. Saremo in piazza insieme a donne ed a uomini che con noi condividono questa visione del mondo, lo faremo in silenzio, un silenzio di lutto, un silenzio contrapposto al fragore delle armi, un silenzio che non è sottrazione all’impegno di costruire un mondo di pace e di giustizia, ma momento di concentrazione su di noi, di consapevolezza della forza che insieme possiamo agire. Lo faremo tutti i giovedì dalle 18.30 alle 19 in piazza Dante".

Maria Vittoria Gaviano