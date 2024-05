Le case rifugio in un mare di problemi

Di una cosa adesso possiamo esser certi: di monolocali nella zona di Talamone ce ne saranno a sufficienza per soddisfare la domanda. Prima le "Case dei pesci", adesso via alla lottizzazione con le "Case dei polpi". E oltrettutto gli inquilini potranno abitarci gratis. Non è un fattore trascurabile, tutt’altro. E fra l’altro, parlando seriamente, non è trascurabile per nulla anche l’obiettivo, ovvero quello di tutelare la fauna. Il numero dei polpi è in netto calo, e questo è un problema. Per loro e per i pescatori professionisti (quelli corretti, s’intende) che vedono sparire una fonte di reddito. Quindi un progetto utile ad entrambi. Come si dice: un polpo al cerchio e un polpo alla botte.