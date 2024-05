L’Azienda speciale: "Ama", il Cda è completo

Nominato un nuovo membro per il Cda dell’azienda speciale Argentario Mobilità e Ambiente. Sarà Massimo Sabatini di Porto Ercole a prendere il posto di Cecilia Costagliola, che si era dimessa. Sabatini, già responsabile di zona di Confartigianato, patronato e Caf, laureato in economia e consulente del lavoro, si occuperà della gestione del personale e del lavoro. Il direttivo dell’Ama è così di nuovo completo. Dal momento della sua istituzione nel novembre scorso l’azienda ha infatti perso due elementi nel suo percorso. Il primo a rassegnare le dimissioni era stato il presidente Luciano Serra, per divergenze di opinioni su come gestire l’azienda speciale, anche se il sindaco Arturo Cerulli aveva precisato che i rapporti tra l’ente e l’avvocato Serra sono buoni e che "potrebbe occuparsi di altre cose, dando comunque una mano al territorio". Da quel momento il nuovo presidente è Silvia Sclano, precedentemente membro del Cda insieme a Camilla Ziaco, subentrata tra i consiglieri per sostituire Sclano nel suo ruolo. Cecilia Costagliola ha rassegnato le dimissioni due settimane fa per motivi personali "che nulla hanno a che vedere con i rapporti con l’amministrazione". Il Cda è così di nuovo completo e il Comune ha anche assegnato temporaneamente una dipendente dell’ente, Eleonora Alocci, all’azienda speciale "Argentario Mobilità e Ambiente".

L’Ama, infine, ha già iniziato le procedure per le assunzioni del personale: prima per un ormeggiatore per natanti e imbarcazioni nel porto del Valle, ai pontili della darsena Arturo, poi per due addetti agli uffici di informazione e accoglienza turistica di Porto Santo Stefano e Porto Ercole.

Andrea Capitani