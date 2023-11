Lavoro prima del diploma. Via all’apprendistato nelle aziende locali

Lavorare prima ancora di aver ottenuto il diploma? Sull’Amiata c’è chi lo sta facendo. Per due giovani studenti delle classi quinte dell’Istituto Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica e dell’Istituto Tecnico Economico- Amministrazione Finanza e Marketing del Polo Amiata Ovest di Arcidosso, dallo scorso 6 novembre è iniziato un nuovo percorso di formazione che coniuga istruzione e lavoro, attraverso l’attivazione di un contratto di apprendistato di I livello (comunemente definito "apprendistato duale"), con due aziende del territorio, Tosti srl e Agricenter snc. I contratti di "apprendistato duale" attivati dal Polo Amiata Ovest, risultano tra i primi casi in provincia di Grosseto" L’opportunità offerta ai due giovani – spiega Cristiano Palla, dirigente scolastico – è il frutto di un progetto che ho fortemente voluto, ed è stato reso possibile in collaborazione con Arti Agenzia regionale toscana per l’impiego-Centri per l’Impiego dell’area grossetana e con Anpal servizi, che ha consolidato il dialogo tra scuola e aziende del territorio e reso possibile l’inserimento lavorativo degli studenti". Oltre all’importanza dal punto di visto formativo per lo studente, l’istituto contrattuale di apprendistato di I livello consente di rispondere alle esigenze delle aziende, che possono incontrare difficoltà a trovare personale qualificato sul territorio, ma hanno la possibilità di formarlo direttamente sul campo, in affiancamento al personale interno. Il nuovo percorso di "apprendistato duale" si colloca nella più ampia sfida che da sempre impegna l’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria "Polo Amiata Ovest" di Arcidosso nel mantenere la scuola al centro di un’azione culturale significativa e permanente nel territorio in cui opera.

Nicola Ciuffoletti