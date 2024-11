Lavori pubblici. Nuovo stanziamento di 160mila euro

La giunta comunale di Orbetello ha approvato un finanziamento – ultima variazione di bilancio del 2024 – che prevede risorse per circa 160mila euro destinate alla manutenzione straordinaria delle strade del territorio e relativa segnaletica.

A darne notizia il consigliere delegato alla Polizia locale ed ai Lavori pubblici, Roberto Berardi. "Proseguono quindi gli interventi per il decoro urbano, che passa anche dalla manutenzione straordinaria delle strade – commenta Berardi –, per cui la nostra amministrazione ha ritenuto di stanziare, con questa ultima variazione di bilancio, 160mila euro in più di quanto già messo in preventivo".

"Non solo l’amministrazione è intervenuta sul decoro del centro storico, dove di recente sono state installate nuove panchine sia sulle mura di Levante che nei giardini chiusi – continua Berardi –, ma anche a Neghelli, dove già sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria di via Curioni".

"A tutto questo – spiega ancora il consigliere – andranno ad aggiungersi i nuovi marciapiedi in via De Amicis, la via della scuola elementare, dove al momento è in corso anche la sperimentazione della nuova viabilità. Il rifacimento dei marciapiedi, inoltre, è previsto, in una parte di via Civinini".

Le nuove risorse, inoltre, andranno a finanziare altri due interventi, uno ad Albinia e uno nella zona dei campeggi.

"Ad Albinia – anticipa Berardi –, termineremo i lavori di asfaltatura di via Raffei, oggetto di un importante intervento di Acquedotto del Fiora, e per quanto riguarda la strada dei campeggi, provvederemo a eseguire l’ultimo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria".

Michele Casalini